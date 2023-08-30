



Ученые нашли остатки инопланетных технологий на дне Тихого океана – исследование

Ученые обнаружили на Земле материал, имеющий происхождение за пределами Солнечной системы, что является первым открытием такого рода. Руководитель исследования израильско-американский астрофизик Ави Леб рассказал, что 700 частиц были обнаружены на дне Тихого океана и состоят из сплава, никогда ранее не встречавшегося на Земле.



В будущих исследованиях Леб надеется выяснить, возник ли материал просто в результате инопланетных технологий или это части из метеорита 2014 года, получившего название IM1. Исследование было встречено другими учеными с изрядной долей скептицизма, некоторые из них утверждают, что от метеора не было бы обломков, если бы он действительно двигался так быстро, как зафиксировано.



“Им лучше отказаться от своего заявления о том, что Космическое командование США во много раз переоценило скорость IM1, и что IM1 был каменным метеоритом из Солнечной системы”, – написал Леб в блоге в ответ на критику. “Вместо того чтобы отвергать данные, им лучше пересмотреть свою модель”.