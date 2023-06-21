



Ученые нашли "ахиллесову пяту" доисторической рептилии

Исследователям удалось найти "ахиллесову пяту" некоторых доисторических рептилий времен динозавров.



Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом академическом журнале Current Biology .



Речь идет о морских Tanystropheus, живших в триасовый период. По словам ученых, эти рептилии обладали крайне длинной шеей, которая была уязвима для нападения хищников.



Многие животные развили длинные шеи в ходе эволюции для различных целей. Например, жирафам это помогает доставать пищу с высоких деревьев. Для некоторых птиц длинная шея может либо помогать пить и есть с земли, если они обладают длинными лапками.



У Tanystropheus в длинной шее было 13 позвонков и костей. Это позволяло рептилии, выжидающей добычу в засаде, быстро выбрасывать вперед голову для атаки. Однако это было и недостатком, поскольку для других хищников шея была не защищена.