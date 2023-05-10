



Ученые готовят землян к кардинальной смене климата

Еще чуть-чуть и на 50% Земли климат может измениться и существенно. Так, ученые прогнозируют, что с 23% на 25% суши Земли распространится тропический климат. То есть, уже к 2100 году почти половина территории Земли может войти в новые климатические зоны.



Изменения климата будут настолько серьезными, что придется перерисовывать карты, созданные в 1880-х годах, говорится в исследовании Университета в Виргинии.



"Прогнозируется, что к концу века от 38 до 50% мировой суши будет в климатической зоне, которая отличается от сегодняшней", - цитирует ученых Science alert.



Светила науки как никогда категоричны: если человечество в ближайшее время не сократит выбросы в атмосферу, то темпы глобального потепления будут ускоряться. Под угрозой окажутся системы производства пищевых продуктов. Ко всему прочему распространятся болезни, передающиеся комарами.



Изменения ожидаются в холодных зонах Европы и Северной Америки. До 89% Европы и около 66% Северной Америки могут перейти в другой климатический пояс к 2100 году.



"Самые драматические изменения произойдут в полярной зоне, которая охватывала почти 8% площади суши нашей планеты между 1901 и 1930 годами. Сейчас она уже сократилась до 6,5%. С начала ХХ века Земля уже претерпела изменения климатической классификации 14,77% ее суши, причем наибольшие изменения наблюдались в Северной Америке, Европе и Океании. Этот результат основан на предыдущих оценках, сделанных в 2015 году с использованием климатических моделей, доступных к тому времени. Они показали, что к 2010 году примерно 5,7% общей площади Земли сместилось в сторону более теплых и сухих типов климата по сравнению с 1950 годом", - говорится в сообщении.



Как известно, таяние ледникового щита Гренландии повысило уровень мирового океана на 1,2 сантиметра. Такой показатель был достигнут за последние 20 лет. А уже к 2050 году, как прогнозируют ученые, на Килиманджаро и вовсе не будет ледников.