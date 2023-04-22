



Ученые бьют тревогу: средняя температура может установить новый рекорд

Во всем мире в течение ближайших двух лет может установиться новый температурный рекорд на фоне изменения климата и возвращения погодного явления "Эль-Ниньо".



По данным Reuters, к такому выводу пришли ученые в результате последних исследований.



Предыдущий температурный рекорд был установлен в 2016 году, который совпал с "Эль-Ниньо". Речь идет о феномене, когда дующие на запад ветры замедляются, а теплая вода движется к востоку, вызывая высокую температуру на поверхности океана.



"Если "Эль-Ниньо" все-таки разовьется, есть большие шансы, что 2023 год будет жарче 2016-го, ведь мир нагревается и дальше, а люди продолжают сжигать ископаемое топливо", — пояснили в Институте Грантема Имперского колледжа Лондона.





