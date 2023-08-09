



Три подводных вулкана нашли в районе Сицилии

Международная группа исследователей обнаружила недалеко от Сицилии три подводных вулканов, о которых не было известно ранее.



По данным The Guardian, открытие удалось сделать во время глубоководной экспедиции, в которой участвовали ученые из нескольких стран.



Ширина найденных вулканов составляет минимум шесть км. Экспедиция была завершена на днях.



"Мы считаем, что это открытие проливает свет на неисследованное морское дно. Средиземным морем плавали тысячелетиями, но мы по-прежнему очень мало знаем о его дне", - пояснил ученый из Национального института океанографии и экспериментальной геофизики Дарио Сивилле.



По его словам, пока еще рано говорить о том, являются ли вулканы активными. Образцы горных пород были отправлены на анализ.