



Телескоп James Webb обнаружил самые древние галактики

Космический телескоп James Webb обнаружил когда-либо наблюдавшиеся четыре древнейших галактики, одна из которых образовалась всего через 320 миллионов лет после Большого взрыва, когда Вселенная была еще в зачаточном состоянии, говорится в новом исследовании. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Nature Astronomy .



Когда свет от далеких галактик достигает Земли, он растягивается расширением Вселенной и смещается в инфракрасную область светового спектра.



Инструмент NIRCam телескопа обладает беспрецедентной способностью обнаруживать этот инфракрасный свет, что позволяет ему быстро обнаруживать ряд невиданных ранее галактик, некоторые из которых могут изменить представления астрономов о ранней Вселенной.



Астрономы показали, что они "однозначно обнаружили" четыре древнейших галактики, которые когда-либо наблюдались.



Галактики датируются от 300 до 500 миллионов лет после Большого Взрыва более 13 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной составлял всего два процента от его нынешнего возраста. Это означает, что галактики относятся к так называемой "эпохе реионизации", периоду, когда, как считается, появились первые звезды. Эпоха наступила сразу после космических темных веков, вызванных Большим взрывом.



Стефан Шарло, исследователь из Парижского астрофизического института и соавтор двух новых исследований, рассказал AFP, что самая дальняя галактика, названная JADES-GS-z13-0, сформировалась через 320 миллионов лет после Большого взрыва.



По его словам, это самое большое расстояние, которое никогда не наблюдается астрономами.



Телескоп также подтвердил существование JADES-GS-z10-0, которая датируется 450 миллионами лет после Большого взрыва и была обнаружена космическим телескопом Хаббла.



По словам Шарло, все четыре галактики имеют очень малую массу и весят около ста миллионов солнечных масс. Млечный Путь, по некоторым оценкам, весит 1,5 трлн солнечных масс.



Но галактики “очень активны в звездообразовании пропорционально их массе”, - сказал Шарло. Эти звезды формировались “приблизительно с той же скоростью, что и Млечный Путь”, скорость, которая была «удивительной на столь раннем этапе Вселенной”.



Галактики также “очень бедны металлами”.





