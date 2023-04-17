



SpaceX получила разрешение на запуск Starship 17 апреля

Правительство США одобрило запуск ракеты Starship от компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Об этом пишет Bloomberg.



В пятницу Федеральная авиационная администрация FAA предоставила лицензию на старт ракеты с космодрома Starbase в Бока-Чика, штат Техас в 07:00 17 апреля.



Ракета поднимется с помощью мощного ракетного ускорителя Super Heavy. После первого подъема в космос Super Heavy оторвется от Starship и контролируемо погрузится в Мексиканский залив. Starship будет дальше двигаться по частичной орбите Земли, а затем должна приземлиться в Тихом океане у побережья Гавайев.