



SpaceX планирует испытательный полет пилотируемой ракеты Starship на Луну и Марс

SpaceX планирует испытательный полет своей ракеты Starship в начале следующей недели, которая в конечном итоге может доставить гражданских лиц на Луну и Марс.



В сообщении на своем веб-сайте компания сообщила, что в понедельник она планирует первый испытательный запуск своего "полностью интегрированного звездолета и сверхтяжелой ракеты" со своей звездной базы в Техасе.



"Starship — это полностью многоразовая транспортная система, предназначенная для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, помощи человечеству в путешествиях на Луну, Марс и дальше. В таком тесте успех измеряется тем, сколько мы можем узнать, что повысит вероятность успеха в будущем, поскольку SpaceX быстро продвигает разработку Starship", — говорится в сообщении.



Компания заявила, что ранее она завершила несколько суборбитальных летных испытаний разгонного блока Starship с базы в Техасе. 150-минутное тестовое окно откроется в 7 утра по центральному летнему времени, чтобы SpaceX провела тест. Объявленный график испытаний был опубликован через день после того, как Федеральное авиационное управление (FAA) дало SpaceX окончательное разрешение на его проведение. SpaceX получила лицензию, которая будет действовать в течение пяти лет после того, как она будет соответствовать требованиям FAA по безопасности и защите окружающей среды.



Во время испытательного полета ракете не будет ни людей, ни спутников. Траектория полета ракеты будет проходить от южной части Техаса до Гавайских островов в Тихом океане.