



Синий свет дисплеев смартфонов влияет на половое созревание – исследование

Синий свет, исходящий от экранов смартфонов, уже считают большой проблемой. По данным многочисленных исследований, именно он приводит к преждевременному старению, проблемам со зрением и сном. Теперь учёные обнаружили еще одну опасность.



Еще в 2018 году ученые доказали, что синий свет значительно ухудшает зрение. В видимом спектре высокоэнергетический синий свет с длиной волны от 415 до 455 нанометров проходит через роговицу и хрусталик к сетчатке. Это может вызвать сухость глаз, катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна. Также сообщалось, что синий свет плохо влияет на качество сна.



В прошлом году ученые выяснили, что под влиянием излучаемого синего света дрозофилы (вид плодовой мухи) стали быстрее стареть. Причем это касалось даже самых современных гаджетов.



Теперь турецкие ученые провели первое исследование, в котором изучили связь между влиянием синего света и ранним половым созреванием у самцов крыс. Работа опубликована в журнале Frontiers in Endocrinology.



Исследователи объяснили, что раннее половое созревание у большинства детей не имеет очевидной причины. Иногда это связано с генетикой или проблемой в головном мозге (например, травмой или опухолью), или в щитовидной железе, надпочечниках, половых железах. В последние годы в нескольких исследованиях сообщалось об увеличении раннего наступления половой зрелости как у девочек, так и у мальчиков, особенно во время пандемии Covid-19. Одним из факторов может быть более широкое использование устройств, излучающих синий свет.



В новом исследовании специалисты из городской больницы Анкары Биллкент и Университета Гази в Турции изучали 18 самцов крыс линии Спрег-Доули (крысы-альбиносы, широко используемые в медицинских исследованиях), которым был 21 день. Их разделили на три группы: контрольная группа (CG), группы BL-6- и BL-12. Крыс из группы CG содержали с 12-часовыми циклами света и тьмы. Крыс BL-6 и BL-12 подвергали воздействию синего света с длиной волны от 450 до 470 нанометров при уровне освещенности 0,03 микроватта на квадратный сантиметр в течение шести часов и 12 часов в сутки соответственно.



Исследователи обнаружили, что первые признаки полового созревания возникли значительно раньше у крыс-самцов, испытавших длительное влияние синего света. Так, в среднем количество дней полового созревания в группе CG составляло 38, у BL-6 – 30, в 12-часовой группе – 28. Концентрации ФСГ, ЛГ и тестостерона во всех группах были одинаковыми. Кроме того, влияние синего света подавляло сперматогенез, воздействовало на расширение сосудов в интерстициальном участке яичка и нарушало целостность базальной мембраны. Эти признаки усиливались по мере увеличения времени воздействия.



Хотя результаты показали, что влияние синего света потенциально может являться фактором более раннего начала полового созревания, необходимы дополнительные исследования.