



Школа будущего: обучение в виртуальной реальности и знания в соответствии с ДНК

К 2050 году школьники будут учиться исключительно в виртуальной реальности, а знания им будет подбирать искусственный интеллект в соответствии с их ДНК.



Об этом рассказала бывшая сотрудница Google и футуролог Трейси Фоллоуз, пишет Daily Mail.



Фоллоуз, которая входит в число лучших женщин-футурологов в мире по версии Forbes уверена, что менее чем через 30 лет в школах больше не будет учителей, их заменят ИИ и виртуальная реальность.



Эксперт представляет такую картину будущего для школ по всему миру: школьники подключаются к нейросети, а знания загружаются прямо в мозг. В виртуальной реальности ученики смогут увидеть, например, события эпохи динозавров или же практиковать какие-то навыки. Уже сейчас с помощью VR-очков обучают парамедиков.



"К 2050-му дети будут проходить ДНК-тестирование. Искусственный интеллект проанализирует данные и подберет индивидуальную программу обучения для каждого учащегося", - отметила Фоллоуз.



И как следствие, школы как таковые не будут нужны, поскольку дети смогут спокойно обучаться дома, не нуждаясь в реальном помещении с учителем, партами и доской.