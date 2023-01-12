



Самка этого вида насекомых "пенисом" проникает в мужскую "вагину"

В мире природе существует много феноменов, одним из которых является смена половых ролей у самок и самцов сеноедов Neotrogla.



Самки этого вида насекомых имеют орган гиносому, напоминающий пенис, который вводится в специальное углубление на брюшке самца для размножения.



Энтомолог из Университета Хоккайдо Зисин Ченг и его коллеги использовали микрокомпьютерную томографию для создания 3D-моделей совокупляющихся крылатых насекомых из пещер в Бразилии, чтобы выяснить, как функционируют их половые органы, чтобы определить, как произошло это изменение гениталий.



По словам ученых, гиносома является более сложным органом, чем псевдопенисы, со специфическими мышцами и трубками, соответствующими его уникальной функции всасывания.







Используя крючки в основании гиносомы, самки могут цепляться за самцов на 70 часов. Один набор мышц помогает органу войти в брюшину самца, где он раздувается. Другой набор мышц сокращает орган, чтобы тот мог поместить сперму самца в ячейки для хранения внутри тела самки. Имея два органа для хранения спермы, самки Neotrogla могут накапливать ее в два раза больше по количеству.







"Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что эволюции полового члена самок способствовал половой отбор для получения большего количества семенной пищи", — объяснил Ченг.