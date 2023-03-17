



Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне

Космическое агентство Великобритании объявило о выделении финансирования компании Rolls-Royce на строительство ядерного реактора на Луне. Об этом сообщило UK Space Agency в Twitter.



Реактор будет поддерживать будущую базу на спутнике Земли. Нынешние £2,9 миллиарда (~$3,52 миллиарда), выделенные Космическим агентством Великобритании, дополняют £249 000 (~$302 000), предоставленные в прошлом году на первоначальное исследование Rolls-Royce.



Инженеры и ученые Rolls-Royce работают над созданием ядерного микрореактора, который будет иметь небольшой размер и способен функционировать независимо от наличия солнечного света или местоположения. По оценкам Rolls-Royce, микрореактор отправится на Луну в 2029 году.



