Римские археологи раскопали театр, в котором играл император Нерон – фото

Археологи в Риме обнаружили остатки Theatrum Neroni, частного театра, построенного императором Нероном в первом веке нашей эры. Театр использовался Нероном для его художественных увлечений, которые осуждались его современниками как недостойные римского императора. Об этом сообщает Heritage Daily.



Нерон был пятым римским императором и последним императором династии Юлий-Клавдиев, правившим с 54 по 68 год нашей эры. Он известен своей тиранией и преследованием христиан. Император также славился своей страстью к искусству, особенно к музыке и поэзии. Он появлялся на публике как актер, поэт и музыкант, что возмущало аристократов, поскольку эти профессии обычно принадлежали рабам или людям с низким статусом.



Theatrum Neroni был одним из многих архитектурных проектов, которые Нерон построил во время своего правления. Он располагался рядом с Палатинским холмом, где Нерон воздвиг огромное дворцовое сооружение, известное как Domus Aurea (Золотой дом). Театр предназначался не для общественных зрелищ, а для частных репетиций выступлений Нерона.



По сведениям древних источников, таких как Плиний Старший, Светоний и Тацит, театр также мог быть местом, где Нерон стал свидетелем большого пожара в Риме в 64 году нашей эры, который уничтожил большую часть города.





Открытие Theatrum Neroni было сделано во время двухлетних раскопок в palazzo della Rovere, который был построен над древним театром. Археологи обнаружили два сооружения, которые принадлежали к театральному комплексу.



Первый имеет радиальные входы, лестницы и стены. Это похоже на место, где располагались сектора для зрителей. Второй использовался для сервисных функций, таких как хранение декораций и костюмов для выступлений.

