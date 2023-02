Ракета New Glenn полетит на Марс: Безос получил первый контракт NASA

Компания Blue Origin, принадлежащая владельцу Amazon Джеффу Безосу, получила свой первый контракт NASA для ракеты New Glenn. NASA выбрало эту ракету для запуска нескольких марсианских малых спутников Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers ESCAPADE в конце 2024 года. Космические аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса через 11 месяцев.



Большая ракета, над которой Blue Origin работает уже несколько лет, до сих пор не готова. Ранее Blue Origin уже получала заказы от нескольких коммерческих клиентов, включая Amazon, который в апреле прошлого года заключил с компанией контракт на 12 запусков спутников проекта Kuiper с опционом еще на 15.



“ESCAPADE следует давним традициям научных и исследовательских миссий NASA на Марсе, и мы рады, что программа NASA Launch Services выбрала New Glenn для запуска инструментов, изучающих магнитосферу Марса”, – сказал старший вице-президент New Glenn в Blue Origin Джарретт Джонс в заявлении компании.



Миссия ESCAPADE была выбрана NASA в 2019 году как одна из трех в рамках программы "Малые инновационные миссии для исследования планет", стоимость каждой из которых ограничена 55 миллионами долларов. NASA планировало запустить все три миссии в качестве вспомогательных для других миссий, причем ESCAPADE и миссия к астероиду Янусу изначально должны были быть запущены как вторичные полезные грузы при запуске миссии к астероиду Психее.





We’re honored to have been selected by @NASA_LSP to launch the ESCAPADE science mission on #NewGlenn. With ESCAPADE, NASA will study Mars’ magnetosphere. Learn more: https://t.co/gckKVDLLkB pic.twitter.com/fQYHcO1uQ3