



Пузырь на колесах: японцы создали уникальный концепт-кар

Японская компания Asahi Kasei представила концепт-кар AKXY2, который напоминает пузырь в форме лодки на колесах.



Как отмечает пресса, автомобиль будущего идеально подойдет для пикников и прогулок.



При этом концепт-кар оснащен последними технологиями, в том числе и в сфере безопасности. Создатели использовали антимикробную ткань в салоне, чтобы защитить машину от распространения патогенов. Также концепт-кар оснащен детектором CO₂, который контролирует уровень углекислого газа в салоне и поддерживает оптимальное качество воздуха.



"Пузырь" - прозрачная крыша автомобиля, поднимается, чтобы люди могли сесть в машину, и опускается. Благодаря конструкции пассажиры могут наслаждаться видами на все 360 градусов.



Создатели автомобиля описывают его как "гостиную", в которой водитель и пассажиры могут не только расслабиться, но и знать, что приносят пользу планете.



"Это будет место для общения с друзьями и семьей, очень похожее на внутренний дворик дома", - говорится в описании к презентации авто.



