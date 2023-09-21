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Новую Зеландию постиг очередной провал с запуском ракеты Electron
21.09.2023 09:06 Алина Груднева

Новую Зеландию постиг очередной провал с запуском ракеты Electron

В Новой Зеландии в очередной раз не смогли успешно запустить ракету Electron, которая разбилась спустя несколько минут после взлета.

Компания Rocket Lab сообщила, что планировалось отправить спутник Acadia компанії Capella Space на орбиту для дистанционного зондирования Земли.

Провальный старт состоялся 19 сентября с космодрома. После того, как отделилась вторая ступень, ракета, в конечном итоге, рухнула. По предварительным данным, причиной аварии могла стать аномалия в двигателе. 

Похожая ситуация произошла в Новой Зеландии в июле 2020 года. Неполадки тогда возникли после отделения первой ступени.

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