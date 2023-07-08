



Неожиданные выводы ученых о гремучих змеях: любят "объятия"

Гремучие змеи находят утешение в близости к себе подобным, как и люди.



Неожиданные результаты исследования представила ученые из Университета Лома Линда в Южной Калифорнии в журнале Frontiers in Ethology.



По словам исследователей, гремучие змеи чувствуют себя лучше и спокойнее, когда извиваются в своего рода "групповых объятиях" с себе подобными.



По словам профессора наук Уильяма Хейса, такая близость делает рептилий более расслабленными, снижает частоту сердечных сокращений и уменьшает стресс.



Ученый подчеркнул, что таким поведением они мало чем отличаются от людей. Хейс отметил, что к змеям несправедливо относятся, хотя они являются "разумными и способными к эмоциям".