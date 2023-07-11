



Мозаики с изображением Самсона обнаружены при раскопках в Галилее

Мозаика римской эпохи с изображением библейского пророка Самсона была обнаружена археологами в 1600-летней синагоге в Хукоке, древней еврейской деревне в Нижней Галилее .



Открытие было сделано в рамках международных археологических исследований под руководством профессора Джоди Магнесс из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, пишет jpost.



Проект раскопок пролил свет на Землю Израиля в древнеримскую эпоху около 400 г. н.э., раскрывая многое о социокультурной динамике того периода.

Недавно обнаруженная мозаика, расположенная недалеко от главного входа в синагогу, состоит из крупной панели с надписью на иврите, обрамленной венком. Дополняет этот центральный элемент арамейская надпись рядом и внизу: записаны либо имена щедрых покровителей, которые финансировали мозаики синагоги, либо художники, которые воплотили их в жизнь.



Венок окружен с обеих сторон парой львов, положивших передние лапы на головы быков. Мозаичное панно также полностью окружено декоративным бордюром, на котором изображены хищные животные, охотящиеся за своей добычей.



