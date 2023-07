Мобильный банк энергии: Ford запатентовал инновационный прицеп для электрокаров

Компания Ford Motor недавно подала патентную заявку на автомобильный прицеп, оснащенный встроенными аккумуляторами и розетками. Инновационный прицеп, описанный как "мобильный банк энергии", может произвести революцию в способе питания электромобилей, особенно в отдаленных районах, где доступ к стационарным источникам электроэнергии ограничен. Об этом пишет Electrek.



Хотя в патентной заявке Ford несколько размыто описывается конкретное назначение прицепа, компания предполагает, что он может быть использован для питания строительного оборудования и машин, став альтернативой традиционным электрическим бензиновым генераторам или дизельным аналогам.

Однако потенциальное применение этого мобильного банка энергии является очень широким, и владельцы электромобилей с прицепом могут отправиться в отдаленные места, где подзарядка от стационарных источников электроэнергии невозможна.



Согласно патентной заявке, определенные конфигурации прицепа могут позволить ему путешествовать на короткие расстояния автономно благодаря включению тягового двигателя, поворотных колес и системы управления. Необходимая энергия для транспортировки поступала бы от бортовых аккумуляторов прицепа.



Однако практическая реализация этой концепции требует учета значительного веса тяговых батарей. Буксировка таких прицепов на больших расстояниях может быстро исчерпать запас хода главного электромобиля. Как следствие, мобильный банк энергии может служить резервным источником питания, который можно подзарядить в непосредственной близости к месту эксплуатации, предлагая удобное решение.



К тому же многие современные электромобили уже поддерживают подключение мощных внешних устройств к бортовой сети, а встроенные инверторы способны удовлетворить потребности большинства потребителей.

