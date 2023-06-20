



Миссия NASA засняла молнию на Юпитере



Миссия NASA "Juno" к Юпитеру , которая стартовала в августе 2011 года и была продлена до сентября 2025 года, сделала снимок удара молнии возле северного полюса Юпитера.



Космический аппарат впервые сделал этот поразительный снимок 20 декабря 2020 года, когда "Juno" совершила 31-е сближение с Юпитером.

Согласно пресс-релизу NASA, в то время Juno находилась на высоте около 32 000 км над вершинами облаков планеты на широте около 78 градусов, когда миссия приближалась к планете .



Данные с прибора JunoCam на борту космического корабля были обработаны в 2022 году гражданским ученым Кевином М. Гиллом, и таким образом было получено окончательное изображение.



Изображение, которое стало вирусным, показывает яркое зеленое свечение удара молнии внутри массивного вращающегося вихря.



NASA объяснило, что молнии на Земле возникают из водяных облаков и чаще всего случаются вблизи экватора, тогда как на Юпитере молнии возникают в облаках, содержащих раствор аммиака и воды, и чаще всего происходят вблизи полюсов планеты.



Это дало ученым ценную информацию о сходстве между молниями на Земле и Юпитере . Хотя они происходят схожим образом, они поражают в очень разных местах на каждой планете.



В течение следующих месяцев орбиты “Juno” будут неоднократно приближать ее к Юпитеру, когда космический корабль будет проходить над гигантской планетой, что предоставит дополнительные возможности для регистрации большего количества ударов молнии по мере их возникновения.



