



Meta будет блокировать обнаженные изображения в личных сообщениях подростков

Компания Meta сообщила, что в конце этого года запустит новый инструмент безопасности, который будет блокировать получение детьми и препятствовать отправке ими обнаженных изображений, в том числе в зашифрованных чатах.



Инструмент, вероятно, будет необязательным и доступным для взрослых в Instagram и Facebook.



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Это последовало за критикой со стороны правительства и полиции после того, как Meta начала шифровать чаты Messenger по умолчанию.



По их мнению, шифрование затруднит выявление случаев жестокого обращения с детьми.



По словам представителей Meta, новая функция предназначена исключительно для защиты пользователей, особенно женщин и подростков (младше 13 лет не имеют права пользоваться ее платформами), от отправки обнаженных изображений или давления на них.



Компания также объявила, что несовершеннолетние по умолчанию не смогут получать сообщения в Instagram и Messenger от незнакомцев.

