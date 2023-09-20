



Лазерная ПРО будет развернута на границе с Газой в 2025 году



Многолетний план развития ЦАХАЛа, итоги которого начальник Генштаба Герци Халеви должен утвердить в ближайшее время, предусматривает, в частности, развертывание систем лазерного перехвата ракет на границах Израиля.



Одним из основных проектов в рамках многолетнего плана является разработка лазерной системы "Маген Ор". По оценкам армии, в конце 2025 года система начнет действовать в районе границы с Газой, а к концу 2027 года будут развернуты четыре лазерные системы, в том числе на границе с Ливаном.



По словам представителей ЦАХАЛа, "это система, которая изменит правила игры против противника, причем упор будет сделан на эффективность против угроз небольшого радиуса действия - минометных мин и прочего, и на этом пути будет еще больше сюрпризов".