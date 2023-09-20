



Компания Neuralink Илона Маска набирает людей для испытаний мозговых имплантатов

Стартап Илона Маска Neuralink, занимающийся имплантацией головного мозга, заявил, что получил одобрение независимой наблюдательной комиссии на начало набора пациентов для своего первого испытания на людях. Компания ищет людей с параличом для тестирования своего экспериментального устройства в рамках шестилетнего исследования.



Neuralink– одна из нескольких компаний, разрабатывающих интерфейс “мозг-компьютер” (BCI), который может собирать и анализировать сигналы мозга.



Neuralink сообщает, что ищет пациентов с квадриплегией (параличом всех четырех конечностей) из-за вертикальной травмы спинного мозга или БАС. Участникам хирургическим путем имплантируют BCI с помощью запатентованного робота в область мозга, контролирующую движение, с целью дать им возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли. В ходе исследования будут оценены безопасность и функциональность технологии.