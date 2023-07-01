



Китайцы научились одновременно управлять тремя крупными БПЛА Scorpion – видео

Китайское телевидение показало фрагмент учений, в рамках которых операторы с помощью одной наземной станции смогли одновременно управлять тремя дронами НОАК.



Управление большим количеством дронов не является чем-то сверхновым. Однако китайские специалисты решили научиться одновременно управлять огромными беспилотниками Scorpion.



Эти дроны могут нести авиационные бомбы и ракеты,их также можно оборудовать более компактными дронами. В рамках учений три "скорпиона" поочередно взлетели с аэродрома и выстроились в воздухе в несколько формаций.



Китайская Народно-освободительная армия использует Scorpion для полетов вокруг Тайваня. Они несколько раз летали рядом с островом, но по отдельности.



Scorpion имеет длину 10 метров, размах крыла 20 метров и два двигателя. Максимальный взлетный вес дрона составляет 2,8 тонн. Беспилотник может оставаться в воздухе в течение 35 часов и подниматься на высоту до 8000 метров. Запас хода составляет 6000 км.



В завершение добавим, что Scorpion существует в модификации TB-A, получившей на один двигатель больше. Взлетная масса увеличена на 450 кг. Эта версия дрона может летать 40 часов. Максимальная высота полета составляет 10 км, скорость – 380 км/ч, а запас хода – 8000 км.