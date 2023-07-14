



Китай разрабатывает нейрооружие, способное нарушать работу мозга

Согласно отчету трех аналитиков из открытых источников, Народно-освободительная армия Китая разрабатывает высокотехнологичное оружие, нарушающее функций мозга для влияния на лидеров правительства или население. Об этом пишет The Washington Times.



Оружие может быть использовано для непосредственной атаки или управления мозгом с использованием направленного энергетического оружия, стреляющего электромагнитными лучами.



По мнению аналитиков, “опасность китайского оружия для ведения нейровойны больше не является теоретической”.



“Многие не знают, что Коммунистическая партия Китая и ее Народно-освободительная армия зарекомендовали себя как мировые лидеры в разработке нейроударного оружия”, – говорится в 12-ти страничном отчете, копию которого получило издание.



В декабре 2021 года Министерство торговли США ввело санкции в отношении Китайской академии военно-медицинских наук и 11 связанных с ней организаций, которые, использовали “биотехнологические процессы для поддержки китайских военных целей, включая оружие для контроля мозга”.



Нейроудар – это военный термин, определяемый как направленное воздействие на мозг военнослужащих или гражданских лиц с использованием некинетических технологий. Цель состоит в том, чтобы ухудшить мышление, снизить ситуационную осведомленность, нанести долговременный неврологический ущерб и затруднить нормальные когнитивные функции.



Эксперты считают, что Китай разрабатывает такое оружие, стремясь завоевать роль единственной в мире сверхдержавы. Главная задача оружия состоит в контроле над разумом.

