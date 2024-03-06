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Китай и Россия планируют построить атомную электростанцию на Луне
06.03.2024 11:45 MIGnews.com

Китай и Россия планируют построить атомную электростанцию на Луне

В марте 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по созданию лунной исследовательской станции

Во вторник, 6 марта глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, что Россия и Китай сотрудничают в рамках плана по созданию атомной электростанции на Луне в 2033-2035 годах.

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"Сегодня мы серьезно рассматриваем проект, где-то на рубеже 2033-2035 годов, по доставке и установке на лунной поверхности энергетической установки с нашими китайскими коллегами", - сказал Борисов в ходе всемирного фестиваля молодежи в Москве.

Он добавил, что это будет сделано "автоматически, с помощью робототехники".
 

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