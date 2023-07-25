



Карри 2000-летней давности: древние специи обнаружены во Вьетнаме

Карри, возможно, был завезен в Юго-Восточную Азию 2000 лет назад, предполагают ученые, которые обнаружили самые ранние известные свидетельства приготовления этого блюда в этом регионе, пишет The Guardian.



Анализируя растительные остатки 12 древних каменных шлифовальных инструментов, найденных в Ок Эо на юге Вьетнама , исследователи обнаружили следы риса и куркумы, имбиря, калгана, гвоздики, мускатного ореха и корицы.



“Мы обнаружили большое разнообразие специй, которые попали в Ок Эо из разных мест, — сказалa доктор Сяо-чун Хунг из Австралийского национального университета, руководивший раскопками и исследованиями. - Все эти специи попали во Вьетнам 2000 лет назад, способствуя созданию восхитительных блюд, которыми, должно быть, наслаждались люди того времени”.



Исследователи были “довольно удивлены”, обнаружив, что семена мускатного ореха, которые они выкопали на этом месте, все еще были ароматными два тысячелетия спустя.



Крахмальные зерна куркумы и имбиря были самыми распространенными из восьми специй, обнаруженных на этом участке. “Эти зерна указывает на то, что они, вероятно, были измельчены, подобно гранулам крахмала, обнаруженным в современном порошке карри”, — сказалa Хунг.



Ученые раскопали каменные орудия, в том числе ступки, в период с 2017 по 2019 год и обнаружили, что они имеют южно-азиатское происхождение. Это привело исследователей к выводу, что рецепты карри были завезены в Юго-Восточную Азию мигрантами или посетителями из Южной Азии во время ранних торговых контактов через Индийский океан.



Исследователи говорят, что ключевой артефакт, большая плита для измельчения с ножками, на поверхности которой обнаружены древние крахмальные зерна имбиря, корицы и мускатного ореха, похож на те, которые традиционно используются для приготовления пасты карри сегодня.



Хунг сказалa, что место Ок Эо, как полагают, было крупным портовым городом в древнем королевстве Фунан, датируемом с первого по седьмой век нашей эры.



“До этого исследования у нас были лишь ограниченные подсказки из древних документов в Индии, Китае и Риме о ранней торговле специями, — сказала она. - Это исследование является первым, подтверждающим, что эти специи действительно были предметом торговли, существовавшим в глобальных морских торговых сетях почти 2000 лет назад”.





