Капсула SpaceX доставила экипаж из четырех человек на МКС

Капсула SpaceX Crew Dragon благополучно прибыла на Международную космическую станцию МКС после небольшой задержки рано утром в пятницу с двумя американскими астронавтами, российским космонавтом и астронавтом из Объединенных Арабских Эмиратов для шестимесячной научной миссии.



Космический корабль Endeavour состыковался с космической станцией в 06:40 по Гринвичу в пятницу, примерно через 25 часов после запуска из Космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал.



МКС и капсула пролетели в тандеме со скоростью 28 164 км/ч на высоте около 250 миль 420 км над Землей через побережье Восточной Африки, согласно прямой веб-трансляции встречи NASA.



Эта миссия, получившая обозначение Crew 6, знаменует собой шестую длительную миссию на МКС, которую SpaceX отправила для NASA с тех пор, как частное ракетное предприятие Илона Маска, начало отправлять американских астронавтов на орбиту в мае 2020 года.

Liftoff! Dragon takes flight!#Crew6 launched at 12:34am ET (0534 UTC) March 2, lighting up the skies as the crew heads to orbit in the @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/lEgqJmRu76