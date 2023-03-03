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Капсула SpaceX доставила экипаж из четырех человек на МКС
03.03.2023 11:02 Наталья Богинская

Капсула SpaceX доставила экипаж из четырех человек на МКС

Капсула SpaceX Crew Dragon благополучно прибыла на Международную космическую станцию МКС после небольшой задержки рано утром в пятницу с двумя американскими астронавтами, российским космонавтом и астронавтом из Объединенных Арабских Эмиратов для шестимесячной научной миссии.

Космический корабль Endeavour состыковался с космической станцией в 06:40 по Гринвичу в пятницу, примерно через 25 часов после запуска из Космического центра Кеннеди NASA на мысе Канаверал.

МКС и капсула пролетели в тандеме со скоростью 28 164 км/ч на высоте около 250 миль 420 км над Землей через побережье Восточной Африки, согласно прямой веб-трансляции встречи NASA.

Эта миссия, получившая обозначение Crew 6, знаменует собой шестую длительную миссию на МКС, которую SpaceX отправила для NASA с тех пор, как частное ракетное предприятие Илона Маска, начало отправлять американских астронавтов на орбиту в мае 2020 года.

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