



Как эволюция строения рук спасла наших предков от вымирания – исследование

Исследователи из Дартмутского колледжа в США изучили, как лазают по деревьям шимпанзе и маленькие обезьяны, называемые мангабеями. Они обнаружили, что животные одинаково лазают по деревьям, при этом их плечи и локти пригнуты к телу. Однако, спускаясь вниз, шимпанзе вытягивают руки вперед, чтобы держаться за ветки, как человек, спускающийся по лестнице.



Люк Фэннин, автор исследования считает, что полученные результаты подчеркивают значение “восхождения вниз” в эволюции обезьян и ранних людей.



“Спуск вниз представлял собой настолько серьезную физическую проблему, учитывая размер обезьян и ранних людей, что их морфология должна была отреагировать из-за риска падений”, – говорит он.



Исследователи предполагают, что гибкие плечи и локти, унаследованные от предков обезьян, позволяли австралопитекам, лазить по деревьям и спускаться невредимыми. Когда Homo erectus смог использовать огонь для защиты от ночных хищников, человеческая фигура приобрела более широкие плечи, способные поворачиваться под углом 90 градусов, что сделало их отличными метателями копий.



Исследователи также изучили анатомическое строение рук шимпанзе и мангабея, используя коллекции скелетов из Гарвардского университета и Университета штата Огайо. Они обнаружили, что, как и люди, шимпанзе имеют неглубокий шаровидный плечевой сустав, которое, хотя и более подвержен вывихам, но обеспечивает больший диапазон движений.Также, как и люди, они могут полностью разгибать руки благодаря уменьшенной длине локтевого отростка.



Строение скелета мангабеев и других обезьян больше похоже на строение кошек и собак, с глубокими грушевидными плечевыми впадинами и локтями с выступающим локтевым отростком. Хотя эти суставы более стабильны, они имеют гораздо более ограниченную гибкость и диапазон движений.

