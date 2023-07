Как будет выглядеть беспилотный автобус Tesla: показан прототип

В сети показали прототип беспилотного автобуса Tesla, который находится на ранней стадии разработки.



По данным InsideEVs, эту модель, технические характеристики которой не раскрываются, создают для компании Илона Маска The Boring Company.



Автобус, который выглядит довольно футуристично за счет большой площади остекления, будет рассчитан на 12 мест.



Не забудут также выделить место и для водителя, который в случае необходимости сможет управлять транспортным средством.



Leaked video of the secret Tesla van prototype designed for Elon Musk's Vegas Loop, from inside The Boring Company's Las Vegas headquarters pic.twitter.com/A3A3XJ0UTx