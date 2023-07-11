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беспилотнный автобус Tesla | Фото: скриншот
11.07.2023 19:26 Алина Груднева

Как будет выглядеть беспилотный автобус Tesla: показан прототип

В сети показали прототип беспилотного автобуса Tesla, который находится на ранней стадии разработки.

По данным InsideEVs, эту модель, технические характеристики которой не раскрываются, создают для компании Илона Маска The Boring Company.

Автобус, который выглядит довольно футуристично за счет большой площади остекления, будет рассчитан на 12 мест.

Не забудут также выделить место и для водителя, который в случае необходимости сможет управлять транспортным средством.
 

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