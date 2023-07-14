



К Земле несется очередной астероид

Астероид, получивший название 2023 NY, несется в направлении Земли.



По прогнозу службы отслеживания астероидов, он пролетит мимо нашей планеты 15 июля на расстоянии более 4 млн километров.



Эксперты NASA определили, что диаметр небесного тела составляет 25 метров. Ученые не исключают возможности того, что 2023 NY может столкнуться с Землей в 2023 году.



Но даже если это произойдет, он настолько мал, что любой ущерб, кроме громкого шума, будет минимальным, поскольку он сгорит в атмосфере.