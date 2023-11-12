



К 2026 году Nissan представит в Китае 8 моделей электромобилей

Японская автомобилестроительная компания Nissan все активнее готовится к возвращению на рынок Китая.



Nissan представит 8 новых моделей электромобилей, поскольку такие транспортные средства стремительно набирают популярность среди китайских покпателей.



Представители компании Nissan заявили, что эти модели включают в себя как электромобили, так и гибридные машины с возможностью подзарядки. Компания планирует поставлять их на рынок к 2026 году.



Кроме того, в компании уточнили, что ее продажи в Китае в первой половине 2023 года снизились на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 359 тысяч единиц.



Это отражает ситуацию, которая складывается для многих других японских автомобилестроительных компаний. Снижение объемов продаж в Китае заставляет их пересматривать свои стратегии, передает NHK.

