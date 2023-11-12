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К 2026 году Nissan представит в Китае 8 моделей электромобилей
12.11.2023 00:27 Дара Киевская

К 2026 году Nissan представит в Китае 8 моделей электромобилей

Японская автомобилестроительная компания Nissan все активнее готовится к возвращению на рынок Китая.

Nissan представит 8 новых моделей электромобилей, поскольку такие транспортные средства стремительно набирают популярность среди китайских покпателей.

Представители компании Nissan заявили, что эти модели включают в себя как электромобили, так и гибридные машины с возможностью подзарядки. Компания планирует поставлять их на рынок к 2026 году.

Кроме того, в компании уточнили, что ее продажи в Китае в первой половине 2023 года снизились на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 359 тысяч единиц.

Это отражает ситуацию, которая складывается для многих других японских автомобилестроительных компаний. Снижение объемов продаж в Китае заставляет их пересматривать свои стратегии, передает NHK.
 

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