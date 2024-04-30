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Захарова обвинила США в "расслоении сознания"
30.04.2024 13:42 Алина Груднева

Захарова обвинила США в "расслоении сознания"


 Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова разразилась новыми обвинениями в адрес США.

Таким образом она прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон считает, что расследование Международного уголовного суда в Гааге в отношении Израиле, а также что выдача в связи с этим ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц выходит за пределы юрисдикции суда.

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"Честно говоря, это  свидетельство расслоения сознания у белодомовских стратегов. Напомню, с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США; с другой стороны, Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства; с третьей - американская политическая система не признает легитимности  этой структуры в отношении себя и своих сателлитов", - сказала она.

По словам Захаровой, чувство вседозволенности приводит "к абсурдности умопостроений".

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