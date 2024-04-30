



Польша подала заявку на участие в программе НАТО относительно ядерного оружия

Польша подала заявление об участии в программе НАТО Nuclear sharing относительно размещения ядерного оружия.



Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Павел Залевский.



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"Мы говорим о программе Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы", - отметил он.



По словам Залевского, программа НАТО действует в Европе. В частности, в ней участвуют Бельгия, Италия, Германия.



"Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано", - добавил он.