



Искусственный интеллект Bard от Google начал генерировать изображения

Компания Google объявила о новых разработках для искусственного интеллекта Bard. В частности, появилась более продвинутая версия модели ШИ Gemini Pro.



Модель Gemini Pro работает в 230 странах/территориях, где доступна возможность использовать Bard, и более чем на 40 языках.

Пользователи Bard теперь смогут бесплатно создавать изображения на английском языке в большинстве стран мира.



"Создание изображений в Bard основано на нашей обновленной модели Imagen 2, обеспечивающей высококачественные фотореалистичные результаты. Просто введите описание – например "create an image of a dog riding a surfboard" ("создай изображение собаки, катающейся на доске для серфинга") – и Bard создаст персонифицированные разнообразные визуальные элементы, которые помогут воплотить вашу идею в жизнь", – рассказали в Google.

