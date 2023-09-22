



Иран похвастался БПЛА с "самой большой дальностью полета" в мире

Иран похвастался новым беспилотником, который якобы имеет "самую большую дальность полета" в мире.



По данным местных СМИ, дрон был представлен на военной выставке в Тегеране.



В прошлом месяце в Иране объявили, ударный беспилотник "Мохаджер-10" имеет дальность полета 2000 километров. В воздухе он способен находиться без перерыва 24 часа на высоте 7000 метров. Максимальный запас топлива - 450 литров, а максимальный груз - 300 кг.



Кроме дрона в честь годовщины войны с Ираком, которая произошла в 80-е годы, были также представлены баллистические и гиперзвуковые ракеты.