Иран похвастался БПЛА с "самой большой дальностью полета" в мире
Иран похвастался новым беспилотником, который якобы имеет "самую большую дальность полета" в мире.
По данным местных СМИ, дрон был представлен на военной выставке в Тегеране.
В прошлом месяце в Иране объявили, ударный беспилотник "Мохаджер-10" имеет дальность полета 2000 километров. В воздухе он способен находиться без перерыва 24 часа на высоте 7000 метров. Максимальный запас топлива - 450 литров, а максимальный груз - 300 кг.
Кроме дрона в честь годовщины войны с Ираком, которая произошла в 80-е годы, были также представлены баллистические и гиперзвуковые ракеты.
İran Savunma Sanayii Günü'nde yeni geliştirilen silahları ve insansız hava araçlarını tanıttılar.— PravdaGaste⛎ (@gazetta_rf) September 20, 2023
Bu Mohajer-10 drone.
- 300kg yük
- 7.3km rakım
- 24 saatlik uçuş süresi
- 2000km menzil pic.twitter.com/en3WR9InKx