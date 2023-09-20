



Google создал искусственный интеллект, прогнозирующий генетические проблемы

Исследователи из Google DeepMind представили новый инструмент искусственного интеллекта, который может предсказывать генетические проблемы, связанные с генетическими мутациями. Это важный прорыв, который поможет в исследовании редких заболеваний.



В геноме человека существуют около 9000 подобных мутаций, которые могут вызывать различные заболевания. До сих пор только 2% таких мутаций были классифицированы как вызывающие заболевания.



Используя инструмент под названием AlphaMissense, исследователи смогли предсказать 89% этих мутаций с точностью 90%. Инструмент также помог определить вероятность заболевания для каждой мутации, классифицируя их как доброкачественные, патогенные или неопределенные, показав лучшие результаты, чем предыдущие доступные методы.



Прогнозы, полученные с помощью AlphaMissense, могут увеличить частоту диагностики редких заболеваний, а также помочь в поиске новых генов, вызывающих эти заболевания. Это в свою очередь может привести к разработке новых методов лечения.