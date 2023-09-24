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Google сможет находить даже выключенные телефоны
24.09.2023 04:36 Наталья Богинская

Google сможет находить даже выключенные телефоны

Компания Google намерена серьезно прокачать сервис Find My Device, устранив один из ключевых недостатков. Так, с его помощью можно будет найти свой смартфон, даже если он был отключен. Правда работать это будет не у всех. 

Find My Device отображает местоположение всех подключенных к учетной записи Google смартфонов, планшетов, смарт-часов и наушников, позволяя подать на них звуковой сигнал, разместить уведомление на экране блокировки или дистанционно удалить все личные данные, если шансов вернуть гаджет уже нет. 
Проблема в том, что все это доступно до тех пор, пока устройство активно и подключено к интернету. 

Ранее Google уже объявила, что Android-устройства научатся "общаться" между собой по Bluetooth, создавая гигантскую сеть по всей планете, что позволит находить свои гаджеты, даже если они не подключены к интернету. Теперь в коде бета-версии Android 14 QPR1 было обнаружено упоминание о сообщении следующего характера: "Вы можете найти телефон с помощью функции Find My Device, даже если он выключен".

Функция будет работать так же, как на гаджетах Apple, где даже в выключенном состоянии на чип Bluetooth подается небольшая часть энергии, чтобы поддерживать связь с другими устройствами поблизости.

На данный момент предполагается, что такая опция станет доступной лишь на устройствах семейства Pixel. Правда, нельзя исключать и вероятность того, что Google выпустит соответствующее обновление через фирменные сервисы для всех поддерживаемых Android-аппаратов.

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