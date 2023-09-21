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Гнев в Перу из-за вывоза "трупов инопланетян", представленных в Мексике
21.09.2023 10:39 Алина Груднева

Гнев в Перу из-за вывоза "трупов инопланетян", представленных в Мексике

Власти Перу возмущены несанкционированным вывозом из страны трупов "двух инопланетян", которые были представлены в мексиканском Конгрессе.

В отношении журналиста и исследователя НЛО Хайме Моссана, который провел презентацию, возбуждено уголовное дело.

Тем временем, "трупы инопланетян" были отправлены в мексиканскую лабораторию, где подтвердили, что они не человеческого происхождения и не были искусственно созданы руками человека. Ученые провели серию тестов, а сам процесс транслировали в прямом эфире на YouTube-канале.

Напомним, что в Конгрессе Мексики выставили мумии двух предполагаемых инопланетян возрастом 1000 лет. Одна из них была "беременной".

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