



Флот РФ получит новые атомные подлодки: озвучены сроки

Российский флот получит две новые атомные подлодки уже до конца этого года.



Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на слова гендиректора АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексея Рахманова.



По его словам, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и многоцелевая атомная подводная лодка "Красноярск" будут введены в строй к концу 2023 года.



В свою очередь, гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит утверждает, что новые стратегические атомные подлодки появиться на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года.



Он пояснил, что его бюро - главный разработчик подводных лодок и морских беспилотников в РФ. Вильнит добавил, что сейчас разрабатывается проект подлодки "Арктур".



"Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" — головной "Борей" — отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", — добавил он.

