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Человечество замучило ИИ: версии, почему ChatGPT "умер"
29.08.2023 17:50 Алина Груднева

Человечество замучило ИИ: версии, почему ChatGPT "умер"

Читатели интернет-издания "Mignews" выдвинули свои предположения относительно того, какими вопросами замучили чат-бот ChatGPT.

Цитируя сообщение о том, чем он привлекает людей по всему миру, один из пользователей в шутку ответил: "Его замучил точный ответ относительно жизни на Марсе".

"Разочаровался в человечестве, ударился в религию, постригся в монахи и принял обет молчания", - написал еще один наш читатель.







Напомним, что ранее пользователи по всему миру начали получать сообщение о том, что с чат-ботом "что-то не так".

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