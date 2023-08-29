



Человечество замучило ИИ: версии, почему ChatGPT "умер"

Читатели интернет-издания "Mignews" выдвинули свои предположения относительно того, какими вопросами замучили чат-бот ChatGPT.



Цитируя сообщение о том, чем он привлекает людей по всему миру, один из пользователей в шутку ответил: "Его замучил точный ответ относительно жизни на Марсе".



"Разочаровался в человечестве, ударился в религию, постригся в монахи и принял обет молчания", - написал еще один наш читатель.















Напомним, что ранее пользователи по всему миру начали получать сообщение о том, что с чат-ботом "что-то не так".