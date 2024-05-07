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Польша: Путин готов к "мини-операции" против НАТО
07.05.2024 15:34 Алина Груднева

Польша: Путин готов к "мини-операции" против НАТО

Владимир Путин готов к проведению небольшой операции против одной из стран-членов НАТО.

Такое мнение выразил глава службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna.

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"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или - высадиться на одном из шведских островов", - считает Строжик.

Он пояснил, что прогнозы о готовности РФ к действиям базируются только на определенных предположениях, так как полной информации нет.

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