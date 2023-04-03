



Частная китайская компания запустила в космос ракету на жидком топливе

Beijing Tianbing Technology Co. в воскресенье успешно запустила керосин-кислородную ракету, став первой частной китайской компанией, отправившей ракету на жидком топливе в космос, и сделав еще один шаг к разработке многоразовых ракет.



Китайские коммерческие космические компании устремились в этот сектор с 2014 года, когда государство разрешило частные инвестиции в отрасль. Многие начали создавать спутники, в то время как другие, в том числе Beijing Tianbing, сосредоточились на разработке многоразовых ракет, которые могут значительно сократить расходы на миссию.



Многоразовая ракета Tianlong-2, или "Небесный дракон" по-китайски, была разработана пекинской компанией Tianbing, также известной как Space Pioneer. Как сообщают китайские государственные СМИ, в воскресенье он был успешно выведен на орбиту с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.



В отличие от твердотопливных ракет, которые не могут регулировать подачу топлива, жидкостные ракеты имеют значительно больший контроль над своим полетом, причем некоторые из них, такие как Falcon 9 SpaceX, способны возвращаться на Землю при контролируемом спуске и совершать вертикальные посадки.



Ожидается, что недавнее финансирование, полученное пекинской компанией Tianbing, пойдет на финансирование запуска более крупной ракеты Tianlong-3 с многоразовой первой ступенью. Компания также планирует запустить еще более крупный вариант Tianlong-3, аналогичный Falcon Heavy от SpaceX.



Многоразовые ракеты помогут ускорить создание китайских созвездий коммерческих спутников , которые могут предлагать услуги, начиная от высокоскоростного интернета для самолетов и заканчивая отслеживанием поставок угля.



В своем последнем пятилетнем плане на 2021–2025 годы китайское правительство призвало к созданию интегрированной сети спутников для связи, дистанционного зондирования и навигации. По данным государственных СМИ, в настоящее время Китай имеет в космосе более 400 спутников, включая коммерческие спутники.