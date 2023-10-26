



ЦАХАЛ применит против боевиков ХАМАСа в тоннелях "пористые бомбы"



“Пористые бомбы” - новое секретное оружие Израиля для блокирования туннелей ХАМАС



ЦАХАЛ проводит испытания химических бомб, которые не содержат взрывчатых веществ, но используются для закупоривании щелей или входов в туннели, из которых могут появиться боевики.



ЦАХАЛ не комментирует применение так называемых "пористых бомб", которые создают внезапный взрыв пены, которая быстро расширяется и затем застывает.



Военнослужащие ЦАХАЛа были замечены в применении этих устройств во время учений в 2021 году. Армия создала макет тоннеля на армейской базе Цеелим, расположенной недалеко от границы с Газой.

Военнослужащие, вероятно, столкнутся с кровопролитным сражением в туннелях, известных как "метро Газы", когда начнется ожидаемое наземное вторжение. Считается, что протяженность тоннельной сети составляет сотни километров, и она густо усеяна ловушками.



Именно там ХАМАС держит захваченных им заложников и именно там его лидеры надеются выжить в грядущей войне.





“Пористая бомба” предотвращает попадание солдат в засаду по мере продвижения по сети, закрывая бреши, через которые ХАМАС может атаковать.



Специализированные устройства, помещенные в пластиковый контейнер, имеют металлическую перегородку, разделяющую две жидкости. После извлечения этой преграды смеси смешиваются, когда солдат устанавливает "бомбу" или бросает ее дальше вперед.



Специализированные группы инженерных войск ЦАХАЛа объединены в подразделения по разведке тоннелей и оснащены наземными и воздушными датчиками, радарами и специальными бурильными установками для обнаружения тоннелей.



Они также оснащены специальным оборудованием, позволяющим видеть под землей.



Для эффективной работы стандартных очков ночного видения необходим элемент внешнего освещения, но если при движении под землей естественное освещение полностью блокируется, то для наблюдения в полной темноте войска будут полагаться на тепловые технологии.



Разработаны также новые радиостанции, оптимизированные для работы в экстремальных условиях под землей.



Однако с подземным арсеналом есть и потенциальные сложности. “Пористая бомба” - технически представляющая собой жидкую эмульсию - опасна в работе, и некоторые израильские солдаты потеряли зрение из-за неправильного обращения с этой смесью.



Израиль также может использовать роботов и беспилотники для навигации по туннелям, но до сих пор существовали трудности с их управлением под землей.



Некоторые из роботов будут управляться с помощью проводов, выходящих из задней части устройства. Другие будут работать на стандартных радиоволнах, но для этого потребуется ряд узлов-ретрансляторов, которые будут выставляться по пути следования, поскольку радиосигналы под землей быстро деградируют.



Для разведки могут использоваться и микробеспилотники, которые можно держать на ладони, но они также будут терять эффективность по мере ослабления радиосигнала.



Израильская компания Roboteam разработала IRIS - небольшое роботизированное транспортное средство, который может передвигаться на больших колесах с помощью дистанционного управления.



Известный в спецподразделениях как "throwbot", он передает изображение солдату, который управляет устройством из безопасного места.



На некоторых аппаратах может быть установлено оружие, так что при обнаружении противника контролер может привести в действие взрывчатку.



Наряду с IRIS компания разработала MTGR - "микротактического наземного робота", способного подниматься по лестнице и предназначенного применения в зданиях и пещерах.



Джон Спенсер, бывший американский майор, возглавляющий кафедру изучения городских войн в Институте современной войны в Вест-Пойнте, считает, что подземные бои "больше похожи на бои под водой, чем на бои в зданиях".



Ничто из того, что используется на поверхности, не действует так же и с такой же эффективностью под землей".



"Необходимо специальное оборудование, позволяющее видеть, дышать, ориентироваться, составлять карту пространства, общаться и применять смертоносные средства", - говорит Спенсер.