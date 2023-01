Бурые водоросли противостоят глобальному потеплению

Бурые водоросли — настоящие чудо-растения, когда речь идет о поглощении углекислого газа из воздуха.



В этом они превосходят даже леса на суше и, таким образом, играют решающую роль для атмосферы и нашего климата. Н



Исследователи из Института морской микробиологии им. Макса Планка сообщают в Proceedings of the National Academy of Sciences, что бурые водоросли могут удалять большое количество углекислого газа из глобального цикла в долгосрочной перспективе и, таким образом, могут противодействовать глобальному потеплению.



Водоросли поглощают углекислый газ из атмосферы и используют его для роста. Они выделяют до трети углерода, который они поглощают, обратно в морскую воду, например, в виде сахаристых выделений. В зависимости от структуры этих выделений они либо быстро используются другими организмами, либо опускаются на морское дно.



Бурые водоросли удивительно продуктивны. Подсчитано, что они поглощают из воздуха около 1 гигатонны (один миллиард тонн) углерода в год. Используя результаты настоящего исследования, это будет означать, что до 0,15 гигатонн углерода, что эквивалентно 0,55 гигатоннам углекислого газа, ежегодно поглощается бурыми водорослями в долгосрочной перспективе.