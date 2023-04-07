



Биологи обнаружили змей с уникальным способом передвижения

Биологи обнаружили уникальный способ передвижения змей Pseudorabdion longiceps , с помощью которого эти животные избегают опасности – они прыгают с переворотом, как будто делая колесо, пишет CNN.



Карликовая тростниковая змея Pseudorabdion longiceps обитает в некоторых районах Юго-Восточной Азии, в частности на юге Таиланда, Малайзии, Сингапуре, Суматре, Борнео и Филиппинах. Она небольшая и ведет ночной образ жизни, а днем прячется в листьях, под камнями или бревнами.



Недавно исследователи впервые задокументировали необычное передвижение этой змеи.



Рептилия согнулась, подняв переднюю часть тела над землей, резко оттолкнулась хвостом и совершила полный переворот в воздухе, а затем повторила это действие несколько раз.



Это позволило змее двигаться гораздо быстрее — она преодолела почти полтора метра всего за пять секунд. Вероятно, животные прибегают к этому приему, когда ощущают угрозу.



“Поскольку перекатывание, кажется, очень тяжело для метаболизма, змеи не могут осуществлять его в течение длительного периода времени, и обычно оно длится всего несколько секунд”, — объяснил Эван Сенг Хуат Куа из Университета Малайзии Сабах.



Такое поведение ранее не фиксировались у других видов змей или рептилий.