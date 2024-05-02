



Саудовская Аравия ведет борьбу с антиизраильскими настроениями

В последние месяцы граждан Саудовской Аравии все чаще арестовывают за распространение антиизраильских настроений в социальных сетях, сообщает Bloomberg.



Среди задержанных был руководитель компании, участвовавшей в плане наследного принца Мухаммеда бен Салмана по укреплению экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом. Сообщается, что исполнительный директор сделал комментарии по поводу войны в Газе.



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Сообщается, что другой задержанный призвал граждан Саудовской Аравии бойкотировать принадлежащие американцам бренды, работающие в королевстве Персидского залива.



В беседе с Bloomberg источник, близкий к правительству Саудовской Аравии, заявил, что аресты вызваны опасениями, что проиранское влияние нанесет ущерб безопасности страны.



В отчете говорится, что точных данных о количестве арестов, произведенных с 7 октября, нет.

