



Австралийские ученые обнаружили обесцвечивание кораллов

Австралийские исследователи обнаружили обесцвечивание кораллов вокруг шести островов на крайнем севере Большого Барьерного рифа, после того как на прошлой неделе правительственное агентство заявило, что в самой обширной экосистеме рифа в мире разворачивается масштабное обесцвечивания.



Ученые из Университета Джеймса Кука заявили, что после обследования участков в Национальном парке "Черепашья группа", расположенном примерно в 10 км (6,2 мили) от берега штата Квинсленд, они обнаружили лишь несколько относительно здоровых участков, в основном на больших глубинах.



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"Было очень неприятно видеть, насколько сильным было обесцвечивание, особенно на мелководье... но все они все еще находились на той стадии обесцвечивания, когда они еще могут восстановиться, если температура воды со временем снизится", - сказала Reuters ведущий исследователь Майя Шринивасан.



Обесцвечивание вызывается потеплением океанских вод, в результате чего кораллы выбрасывают разноцветные водоросли, живущие в их тканях, и становятся белыми. Обесцвеченный коралл может восстановиться, если вода остынет, но если температура океана будет оставаться высокой в течение длительного времени, он погибнет.

