



Астрономы обнаружили одну из самых редких звезд в галактике Млечный путь

Ученые открыли звезду J1912-4410, которая является одной из самых редких в созвездии Млечного пути. До сих пор в нашей галактике обнаружен только один подобный объект.



Это пульсар белого карлика, который расположен в 773 световых годах от земли, сообщает Astronomy & Astrophysics.



Пульсар, то есть нейтронная звезда, имеет мощное магнитное поле и вращается. Пульсары белого карлика - самые распространенные звездные окаменелости, отмечают ученые. Это остатки массивных звезд, которые по размеру от 8 до 30 раз больше солнца.



Новую звезду обнаружили с помощью радио и рентгеновских лучей.



Открытие может дать ученым новый инструмент для изучения не только эволюции звезд, но и странных сигналов, обнаружившихся раньше по всему Млечному Пути.



Новое исследование подтверждает, что магнитное поле белого карлика генерируется постоянным током внутри и похоже на то, как жидкое ядро ​​Земли продуцирует наше магнитное поле.







