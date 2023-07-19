



Археологи в Румынии случайно нашли уникальный средневековый клад. Фото

В Румынии во время отдыха в лесу археологи-любители обнаружили целый горшок сокровищ. Об этом сообщает Live Science.



В общей сложности группа раскопала примерно 4860 монет и три серебряных пластины. Монеты были выпущены между 1500 и 1550 годами во время правления Владислава II.



"Я получил короткий, но стабильный сигнал (на металлодетекторе), взялся за лопату. Я заметил маленькую серебряную монету, словно ее вытащили из моего кармана. На небольшой глубине нашлось еще несколько монет", - рассказал о кладе Рауль Влад Сута в Facebook, добавив что это вызвало у группы "слезы радости".



Находку, которая вместе с керамическим горшком весит почти 4,5 килограмма, охотники за сокровищами передали в мэрию города Ноджорид на западе Румынии, соблюдая закон, согласно которому каждый, кто находит предметы, имеющие потенциальную ценность, должен сообщить об этом местной мэрии или музей в течение 72 часов с момента находки.

















По законодательству, металлоискатели могут получить 30-45% от официально определенной стоимости клада.



Отмечается, что всего исследователи обнаружили: около 4868 венгерских денаров, большинство из которых очень тонкие и склеенные между собой, три серебряных пластины примерно по 30 граммов и четыре неидентифицированных монеты.